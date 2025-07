Il Senato approva la separazione delle carriere con 106 sì Meloni | Giustizia più equa e

AGI - Il Senato ha approvato la riforma costituzionale delle carriere dei magistrati con 106 voti a favore, 61 no e undici astenuti. Il testo approvato in seconda lettura - è la prima deliberazione del Senato - torna alla Camera. Sul disegno di legge costituzionale si sono astenuti oltre ai senatori di Italia viva gli esponenti delle Autonomie e Marco Lombardo di Azione. "Sono molto soddisfatto, perché ho realizzato una mia aspirazione: è dal 1995, quando ho scritto il primo libro sulla giustizia da magistrato, ci credevo fermamente", ha commentato il Guardasigilli, Carlo Nordio, conversando con i giornalisti in Senato.

