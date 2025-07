Il ritorno in campo di Venus Williams

AGI - Dopo oltre un anno di assenza, Venus Williams √® tornata in campo con una vittoria. La leggendaria tennista statunitense, 45 anni, ha superato il primo turno del torneo WTA 500 di Washington ¬†in coppia con la connazionale Hailey Baptiste. Il duo americano ha battuto con un netto 6-3, 6-1 la canadese Eugenie Bouchard e l‚Äôamericana Clervie Ngounoue in 73 minuti di gioco. ‚Äú√ą bellissimo poter giocare di nuovo, anche se forse √® pi√Ļ difficile cominciare dal doppio, visto che non sono una specialista‚ÄĚ, ha commentato Williams al termine dell‚Äôincontro. Il suo rientro ha un significato speciale: lo scorso anno, in questo stesso periodo, si stava preparando per un intervento chirurgico per rimuovere fibromi uterini, tumori benigni che le causavano dolore da decenni. 🔗 Leggi su Agi.it ¬© Agi.it - Il ritorno in campo di Venus Williams

