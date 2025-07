Il ritorno in campo di Venus Williams

AGI - Dopo oltre un anno di assenza, Venus Williams è tornata in campo con una vittoria. La leggendaria tennista statunitense, 45 anni, ha superato il primo turno del torneo WTA 500 di Washington  in coppia con la connazionale Hailey Baptiste. Il duo americano ha battuto con un netto 6-3, 6-1 la canadese Eugenie Bouchard e l’americana Clervie Ngounoue in 73 minuti di gioco. “È bellissimo poter giocare di nuovo, anche se forse è più difficile cominciare dal doppio, visto che non sono una specialista”, ha commentato Williams al termine dell’incontro. Il suo rientro ha un significato speciale: lo scorso anno, in questo stesso periodo, si stava preparando per un intervento chirurgico per rimuovere fibromi uterini, tumori benigni che le causavano dolore da decenni. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Il ritorno in campo di Venus Williams

Frosinone, Venus Williams premiata da Mauro Atturo durante “La Notte dei Leoni” - L’icona del tennis mondiale riceve il Premio alla Carriera Human Value in una serata tra sport e solidarietà .

Venus Williams premiata dall’imprenditore Mauro Atturo durante “La Notte dei Leoni” - Venus Williams premiata dall’imprenditore Mauro Atturo durante “La Notte dei Leoni”, in diretta ieri sera su DAZN Un evento tra campioni, artisti e istituzioni Il triangolare ha visto protagonisti leggende del calcio come quelle delle squadre Napoli Legends, Roma e Lazio, insieme agli attori della Nazionale Attori 1971 e personaggi noti dello spettacolo tra cui Giorgio Puotti, Seydou Sarr, Samuele Carrino e il ballerino Raimondo Todaro.

Venus Williams, ritorno in campo con un nuovo amore, Andrea Preti: «Il mio fidanzato è qui e mi ha incoraggiata» - La sette volte campionessa Slam ha confermato per la prima volta di avere una relazione con l’attore e modello italiano, ex di Claudia Gerini ... Riporta vanityfair.it

Venus Williams ufficializza la relazione con Andrea Preti: chi è l'attore italiano che ha fatto innamorare la tennista - L'attore, ex fidanzato di Claudia Gerini, è legato alla sorella di Serena Williams da circa un anno, ma la relazione è stata ufficializzata solo di recente ... Secondo msn.com