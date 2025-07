Il principe George sempre più uguale a papà William | la foto del 12° compleanno non lascia dubbi

Londra, 22 luglio 2025 – Il principe George compie oggi dodici anni e sorride all’obiettivo con un’espressione sempre più sicura. L’immagine, scattata a inizio anno nel Norfolk, ritrae il primogenito di William e Kate appoggiato a una staccionata, in un contesto all’aria aperta che restituisce un ritratto spontaneo e rilassato. Lo scatto è stato condiviso sui profili social dei principi di Galles con un messaggio semplice ma affettuoso, accompagnato da una torta stilizzata. Anche re Carlo III e la regina Camilla hanno celebrato il nipote con un post ufficiale. Il gioco delle somiglianze. Sotto la foto, oltre 160 mila like e circa tremila commenti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il principe George sempre più uguale a papà William: la foto del 12° compleanno non lascia dubbi

In questa notizia si parla di: principe - george - william - uguale

A quale età il principe George assolverà i suoi primi impegni reali - Il principe George non ha ancora compiuto 12 anni ma il suo futuro è già scritto: un giorno diventerà re d'Inghilterra.

Il principe George studia da futuro re - Il principe William e Kate Middleton sembrano preparare lentamente il figlio (e futuro re) ad assumere i doveri reali

Il principe Louis scatenato prende in giro il fratello George e lo imita. Il gesto diventa virale – VIDEO - Piccolo e simpatico fuori programma durante le celebrazioni britanniche in ricordo dell’80esimo anniversario della Vittoria della Seconda Guerra Mondiale in Europa contro la Germania nazista e i suoi alleati.

REALI A WIMBLEDON! Chiacchierata prima dell’incontro di tennis tra Re Felipe e i Principi di Galles con i figli George e Charlotte. La nonna di William, la regina Elisabetta II aveva un ottimo rapporto con Felipe, tanto da chiamarlo cugino e da nominarlo Caval Vai su Facebook

Il principe George sempre più uguale a papà William: la foto del 12° compleanno non lascia dubbi; Principe George compie 12 anni, la foto ufficiale e la dedica di Kate e William; Il principe William e la festa del papà : George, Charlotte e Louis, la foto insieme e la dolce dedica. «Ti ami.

Il principe George sempre più uguale a papà William: la foto del 12° compleanno non lascia dubbi - Lo scatto ufficiale quest’anno non è di mamma Kate ma del fotografo Josh Shinner ... Si legge su quotidiano.net

Il principe George compie 12 anni: le foto inedite e la somiglianza sorprendente tra lui, i fratelli, William e Kate - Nel giorno del compleanno del principino, la casa reale è sconvolta dalla morte della cugina di secondo grado di Harry e William ... Secondo today.it