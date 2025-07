Il principe delle tenebre vola via Ozzy pazzo eroe dell’heavy metal

Roma, 22 luglio 2025 – Ora il trono è vuoto. Diciassette giorni dopo le esequie artistiche di quel concertone d’addio tra gli spalti del Villa Park di Birmingham in cui aveva affidato il proprio ricordo a schegge roventi dell’epopea Black Sabbath quali War pigs, N.I.B., Iron man e Paranoid, cantate seduto su quel seggio di tenebra provando di vincere coi watt dell’amplificazione la rumorosissima fede dei fan, per Ozzy Osbourne è arrivato ieri il momento dell’addio. Lancinante, ma non inaspettato. Ora, infatti, è chiaro che molti eroi degli stadi intervenuti al più grande raduno heavy metal degli anni Duemila fossero a conoscenza del suo reale stato di salute (o, chissà, delle sue intenzioni) e del progredire di que l Parkinson che lo stava divorando. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il principe delle tenebre vola via. Ozzy, pazzo eroe dell’heavy metal

