Il primo taglio del nastro di Sala allo Smart City lab dopo l' inchiesta sull' urbanistica – Il video

(Agenzia Vista) Milano, 22 luglio 2025 Il sindaco di Milano Giuseppe Sala fa la sua prima uscita pubblica dopo l'apertura dell'inchiesta sull'urbanistica. Le immagini del taglio del nastro presso il Smart City Lab, in via Ripamonti a Milano.

