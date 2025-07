Il party di mezza estate per aiutare i cuccioli del Canile Rifugio

Caldo non ti temo: torna l'ormai tradizionale appuntamento con la pizzata di solidariet√† a sostegno del Canile Rifugio di Brescia, in Via Girelli, gestito ormai da un quarto di secolo dall'associazione SoS Randagi. Nome in codice, "Party di mezza estate": l'evento √® in programma venerd√¨ 25 luglio. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

