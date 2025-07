Il papà di Dj Godzi non ci sta | Versione della polizia spagnola non credibile

Tempo di lettura: 2 minuti “Io e la mia famiglia non siamo alla ricerca di una vendetta o di colpevoli, siamo alla ricerca di giustizia”: a parlare, al Tg1, è Giuseppe Noschese, medico e papà di Michele Noschese, il dj 35enne, deceduto venerdì scorso a Ibiza, secondo la polizia spagnola a causa di un arresto cardiaco dopo essersi sentito male, per i suoi amici a causa delle percosse subite. “E’ arrivata la polizia, mi è stato riferito, – continua Giuseppe Noschese – c he ha fatto uscire tutti, è rimasta sola con mio figlio che è stato legato mani e piedi”. “Sembrerebbe che sia stato malmenato in maniera particolarmente energica”, dice ancora il padre del dj. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

