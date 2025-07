Milano – L’assassino, prima di dileguarsi, ha lasciato sulla porta del bagno della Cattolica l’impronta della sua mano, di cui resta solo una foto scattata all’epoca dagli investigatori. Altri reperti potrebbero essere ancora conservati, e fornire la chiave per risolvere un delitto rimasto per 54 anni senza un colpevole. Il 24 luglio 1971, attorno alle 11.30, la giovane funzionaria della Montedison Simonetta Ferrero fu massacrata con una quarantina di coltellate in una toilette femminile dell’ateneo dove si era laureata. Aveva fatto una tappa imprevista lì, per un suo bisogno fisiologico, mentre si trovava nella zona per alcune commissioni, prima di partire per una vacanza in Corsica con la famiglia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il mistero della Cattolica, Simonetta Ferrero da 54 anni senza giustizia: “La scienza ora può dare risposte”