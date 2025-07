Il Milan mette la freccia a sinistra | Estupinan è il dopo Theo Hernandez

I rossoneri stanno sistemando le corsie esterne del reparto difensivo, ad iniziare da quella sinistra. E così il Milan mette la freccia a sinistra assicurandosi il 27enne ecuadoriano, Pervis Estupinan, del Brighton, che raccoglierĂ l’ereditĂ lasciata da Theo Hernandez. Chiusa questa operazione, si passerĂ ad individuare il terzino destro. IL MILAN METTE LA FRECCIA A SINISTRA: I DETTAGLI DELL’AFFARE ESTUPINAN Dopo giorni di trattative con il Brighton, il ds dei rossoneri, Igli Tare, è riuscito a trovare la quadra accontentando le richieste iniziali degli inglesi. L’operazione si è chiusa sulla base di 17 milioni piĂą 2 di bonus, ritoccando l’offerta iniziale che si aggirava sui 15 milioni. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Il Milan mette la freccia a sinistra: Estupinan è il dopo Theo Hernandez

In questa notizia si parla di: sinistra - milan - mette - freccia

Calciomercato Milan, per la fascia sinistra la mossa che spiazza tutti - Nella prossima sessione invernale di calciomercato il Milan ha intenzione di prendere un altro terzino sinistro: dubbi sul futuro del francese

Milan, idea Junior Firpo per la fascia sinistra - La stagione da incubo è andata in archivio, il Milan pensa al futuro e si tuffa sul mercato. Tra gli obiettivi un nuovo terzino sinistro e rispunta.

Calciomercato Milan, Zinchenko per la fascia sinistra: costo e stipendio - Oleksandr Zinchenko dell'Arsenal è il terzino sinistro su cui Igli Tare, DS del Milan, sta lavorando in questo calciomercato ma non è l'unico

Messi supera momentaneamente Ronaldo: la Pulce comanda il duello a distanza come calciatore con più reti in carriera non dal dischetto Un’altra notte d’oro, un’altra doppietta in Mls, altri due gol per mettere la freccia e sorpassare il grande rivale Cris Vai su Facebook

Calciomercato Juve, Lucas Vazquez mette la freccia. E il Milan frena per Pubill; Milan, il rischio di Fonseca: “Rafa Leao e Theo Hernandez in panchina contro la Lazio”; Napoli-Milan 2-1: azzurri a due facce, ma il diavolo va ko. Il sogno scudetto continua.

Calciomercato Juve, Lucas Vazquez mette la freccia. E il Milan frena per Pubill - È lì che Damien Comolli sembra intenzionato a gettare le sue reti, nella speranza di pescare il miglior profilo possi ... Riporta tuttosport.com

Milan, nuova freccia per Allegri: arriva l’ecuadoriano - Una nuova svolta in casa Milan per continuare a sognare in grande. Come scrive news.direttagoal.it