Il miglior personaggio degli anime è qui e punta al trono

Il panorama degli anime si arricchisce di personaggi che riescono a catturare l’attenzione del pubblico grazie alla loro presenza carismatica, potenza e caratteristiche distintive. Tra questi, spiccano figure come Satoru Gojo di Jujutsu Kaisen, noto per il suo stile inconfondibile e la sua forza travolgente. Un nuovo avversario sta emergendo con grande impatto: si tratta di Gen Narumi di Kaiju No. 8. Con il suo ingresso esplosivo e un atteggiamento deciso, sta rapidamente conquistando i fan e gli addetti ai lavori. gen narumi come protagonista di spicco in kaiju no. 8. gen narumi e la sua strategia di combattimento. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Il miglior personaggio degli anime è qui e punta al trono

«Solo Leveling è una storia che sento vicina e sono onorato di interpretare Sung Jinwoo». Dopo il successo planetario dell'anime, Solo Leveling si prepara a debuttare come serie live-action, e stavolta è Netflix a scommettere sul titolo. La piattaforma ha annu

