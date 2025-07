Il medico che segue Icardi | È al 231° giorno di recupero dall'infortunio e continua a perdere peso

Quando torna in campo l'attaccante argentino dopo il grave infortunio al ginocchio: "Procederemo con cautela". Maurito non ha badato a spese per acquistare un dispositivo che agevoli i tempi della guarigione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: continua - infortunio - medico - segue

La maledizione di Conte continua: nuovo infortunio in Lecce-Napoli, è il quarto KO - Quarto infortunio in pochissime settimane: ora è un caso dopo l’ennesimo KO in Lecce-Napoli, ecco chi rischia di concludere la stagione in anticipo Terribile notizia per Antonio Conte, che continua ad avere problemi con il numero di giocatori a disposizione.

Virtanen scivola sull’erba, continua a giocare e vince: poi scopre di aver subito un grave infortunio - L'erba può essere molto insidiosa per i tennisti. Otto Virtanen è scivolato giocando il match di primo turno a Hertogenbosch, torneo ATP 250.

Il medico che segue Icardi: È al 231° giorno di recupero dall'infortunio e continua a perdere peso; Calciomercato Juve: sapete chi vuole Tudor in difesa?; Come sta Sarrazin a 3 settimane dalla brutale caduta di Bormio: Progredisce ma non ci sono garanzie.

Il medico che segue Icardi: “È al 231° giorno di recupero dall’infortunio e continua a perdere peso” - Quando torna in campo l’attaccante argentino dopo il grave infortunio al ginocchio: “Procederemo con cautela”. Segnala fanpage.it

Certificati di infortunio: nuova modalità telematica per i medici di patronato - Certificati di infortunio: nuova modalità per medici di patronato. Si legge su edotto.com