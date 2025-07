Il gatto con un trattamento da re | il felino in carrozzina del presidente indonesiano scortato dagli agenti

Carrozzina con tanto di scorta e poi pronto per salire sul palco del “Cat Lovers Social Day”. Bobby Kertanegara, il gatto del presidente indonesiano Prabowo Subianto ha scatenato i commenti dopo che è stato “paparazzato” mentre viaggiava scortato dalla polizia. Nella clip il gatto viene spinto mentre è a bordo di un passeggino, sorvegliato come un vip. Il video ha fatto rapidamente il giro del web. Alcuni utenti si sono indignati per il trattamento “da re” del gatto, definendolo uno “spreco di risorse pubbliche” mentre altri hanno ironizzato considerando “piĂą utile di molti funzionari”. Come riporta il Corriere alle polemiche ha risposto il sottosegretario di Stato Juri Ardiantoro, che, sottolineando che il gatto è proprietĂ del presidente ha giustificato il trattamento, considerando l’animale “nella sfera di responsabilitĂ dello Stato”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il gatto con un trattamento da re: il felino in carrozzina del presidente indonesiano “scortato” dagli agenti

