Il divorzio tra Fedez e Chiara Ferragni è ufficiale Dai figli all' assegno | ecco cosa prevede l' accordo

Arriva ufficialmente la parola fine sulla storia tra Fedez e Chiara Ferragni. Il matrimonio tra i due √® arrivato al capolinea: stando a quanto riferito da fonti vicine agli ex coniugi, nella giornata di ieri il Tribunale di Milano avrebbe emesso la sentenza di divorzio congiunto. I due avrebbero dunque siglato l'accordo secondo cui i figli sono affidati a entrambi con frequentazione quasi paritetica. Come riportato dall' Ansa, non √® previsto n√© un assegno di mantenimento per i bimbi n√© un assegno per l'influencer. Le spese scolastiche e sanitarie per i figli sarebbero a carico del rapper. L'intesa raggiunta tra i due sarebbe stata quindi ritenuta adeguata dal Tribunale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

