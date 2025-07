Il diritto di scegliere una morte dignitosa

Se fosse stata in vigore la legge che questo Governo ha proposto Laura non sarebbe stata libera di scegliere.

“L’Ultimo Viaggio” incanta Milano: nona replica all’Arlecchino per il film sull’amicizia e il diritto a scegliere - Un racconto intenso che attraversa temi delicati con leggerezza narrativa e profondità etica. La Cineteca Milano Arlecchino lo ha definito un “piccolo fenomeno cinematografico” e per questo “L’ultimo viaggio” di Lorenzo Ceva Valla e Mario Garofalo, in sala da quattro settimane, sarà di nuovo in programmazione per altre 3 date, tra cui domani venerdì 23 maggio alle 17, domenica 25 maggio alle 11 e martedì 27 maggio alle ore 19.

12 luglio: ricordiamo Raffaella Scordo, testimone silenziosa di coraggio e civiltà negata Il 12 luglio 1990, in un’Italia ancora attraversata da profondi squilibri sociali e da una fitta rete di criminalità organizzata, veniva aggredita e colpita a morte Raffaella Scordo Vai su Facebook

Il diritto di scegliere una morte dignitosa - La giornalista perugina Laura Santi, 50 anni, è morta a casa sua, nel capoluogo umbro dopo essersi auto-

Laura Santi e la battaglia per il diritto a una morte dignitosa - Laura Santi, donna luminosa e determinata, ha speso gli ultimi anni della sua vita lottando per un principio che considerava inalienabile: il diritto all'autodeterminazione, anche di fronte alla morte ...