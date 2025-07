Il Castello delle Cerimonie resta aperto la famiglia Polese non si arrende | la vittoria al Tar allontana lo stop

Non è ancora ora di chiudere i battenti per il «Castello delle cerimonie». Il Grand Hotel La Sonrisa potrĂ continuare a operare ancora per oltre un anno. Il Tar della Campania ha sospeso l’esecutivitĂ della confisca dell’albergo situato a Sant’Antonio Abate (Napoli), rinviandone l’efficacia al 29 gennaio 2026. La decisione arriva dopo che la famiglia Polese, a cui fa capo la celebre «Donna Imma», aveva presentato ricorso, nel tentativo di dimostrare che gli interventi edilizi contestati non hanno influito sulla trasformazione del territorio e non hanno in alcun modo pregiudicato la natura circostante. 🔗 Leggi su Open.online