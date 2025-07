Il caso Us Pistoiese | interrogatorio in città per i due Gammieri

Pistoia, 22 luglio 2025 – È durato oltre due ore, nella mattina di lunedì, l'interrogatorio davanti al giudice per le indagini preliminari Luca Gaspari di Alessandro Gammieri, 41 anni, avvocato ed ex amministratore unico dell'Us Pistoiese 1921, e del padre Antonio Gammieri, 70 anni, commercialista, mai figurato nell'organigramma della società arancione ma spesso presente 'dietro le quinte' societarie. Entrambi accompagnati dal loro legale, l'avvocato Ugo D'Amato del foro di Napoli, sono comparsi davanti al gip del Tribunale di Pistoia per l'interrogatorio preventivo, un passaggio previsto dalla riforma della giustizia del ministro Nordio, che permette agli indagati di difendersi dalle accuse e di fornire la propria versione dei fatti prima che venga disposta una misura cautelare personale.

