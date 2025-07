Il boom dei Data center | l’hinterland di Milano nuova terra promessa dell’economia digitale

Milano, 22 lugliio 2025 – Cervelloni informatici alla conquista del territorio. Il mercato dei Data center i n Italia ha fatto registrare una crescita significativa nel 2024, evidenziando quanto queste infrastrutture siano ormai strategiche nel panorama digitale nazionale. È quanto emerge dal report dell’Ufficio studi di Rina prime value service con la collaborazione del Centro Europa ricerche. Nel corso del 2024, sono stati attivati nuovi Data center che hanno incrementato la potenza energetica complessiva di 75 megawatt d’information technology (Mw It), portando il totale nazionale a 513 Mw It, con un aumento del 17% rispetto all’anno precedente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il boom dei Data center: l’hinterland di Milano nuova terra promessa dell’economia digitale

In questa notizia si parla di: data - center - milano - digitale

Microsoft taglia oltre 6mila posti nel mondo. Pesano gli investimenti nei data center per l’AI - Microsoft taglia oltre 6.000 posti di lavoro, circa il 3% dei suoi 228.000 dipendenti globali di cui 126mila negli Usa.

I data center per l’intelligenza artificiale consumano molta acqua: davanti ai Brainrot, dobbiamo riflettere - di Matteo Pagliuso Oggi una coscienza ecologica deve riflettere sui progressi dell’ intelligenza artificiale: come interpretare certe tendenze che emergono? In questi ultimi mesi sono emersi sui sociali video chiamati Brainrot, in cui sono messi in scena personaggi come Bombardino Crocodilo, Trallallero Trallallà (i due più conosciuti) e altri di ogni tipo, generati dall’Ai.

Il nuovo data center nel sud-est Milano - Parere favorevole di Regione Lombardia al completamento di un data center a Melegnano, alle porte di Milano, nell'hinterland sud-est.

Tra le notizie #Telcoffee @Cor_Com Cresce il mercato #DataCenter in Italia: +17%, 765 mln € nel 2024. Milano guida, il Sud accelera. 37 mld di investimenti, 5.500 nuovi posti. Con #Pnrr e innovazione, può diventare hub digitale UE. https://cor Vai su X

CI SIAMO QUASI ! Non vedo l'ora di scendere in campo ... Perché DCN Milano 2024? Data Center Nation Milan è considerato l'evento più importante per il settore dei Data Center in Italia. La sua missione è fornire alla comunità italiana dei data center una pia Vai su Facebook

Il boom dei Data center: l’hinterland di Milano nuova terra promessa dell’economia digitale; Data center efficienti e sostenibili: la strategia di Milano; Data center in Italia, boom da 37 miliardi. L’AI ha un nuovo hub nel Mediterraneo.

Data center efficienti e sostenibili: la strategia di Milano - La Variante del PTM a Milano stabilisce regole per i data center, puntando su sostenibilità, efficienza e compatibilità ambientale. Scrive agendadigitale.eu

Data center, boom da 37 miliardi. L’Italia si candida a hub dell’AI nel Mediterraneo. Ma a quale costo? - Il report offre una panoramica approfondita sul mercato italiano dei data center, delineandone lo stato attuale e le prospettive future ... key4biz.it scrive