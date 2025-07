Ibiza dj morto | si sospetta la guardia civil

Il dj e producer napoletano Michele Noschese, conosciuto come dj Godzi (nome ispirato al personaggio di Godzilla), è morto nella notte tra venerdì e sabato scorsi a Ibiza, dove viveva . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Ibiza, dj morto: si sospetta la guardia civil

È morto a Ibiza Michele Noschese, in arte Dj Godzi. Aveva 35 anni - La musica, più forte del pallone: chi era Michele Noschese. Si chiamava Michele Noschese, ma tutti lo conoscevano come Dj Godzi.

Chi è Ibiza Altea: Isola, origini, figlio, lavoro, com’è morto il fidanzato - Ibiza Altea è una concorrente de L’Isola dei Famosi 2025, che inizia mercoledì 7 maggio. Nella sua vita, la naufraga ha dovuto affrontare una grave perdita, quella del suo fidanzato, scomparso qualche anno fa.

Ibiza, 20enne italiano morto in discoteca: si era trasferito sull'isola per lavorare - Un ragazzo italiano di 20 anni è morto questa mattina, 19 maggio, all'alba in una discoteca situata a Ibiza, nel comune di Sant Antoni.

Muore a 20 anni in una discoteca di Ibiza: tragedia per un giovane italiano partito per lavorare sull’isola; Italiano morto a Ibiza dopo una serata in discoteca, mistero sul decesso: disposta l'autopsia; Cuoco italiano di 29 anni muore in discoteca a Ibiza, disposta l’autopsia.

Dj morto a Ibiza, per il padre è stato omicidio - Un esposto in cui si denuncia la polizia di Ibiza per omicidio volontario è stato presentato alla magistratura spagnola da Giuseppe Noschese, padre di Michele, il dj Godzi morto nell'isola delle Balea ... Da msn.com

Dj napoletano morto ad Ibiza, l'ipotesi è omicidio - Secondo le testimonianze di chi era con dj Godzi, questo il nome con cui era noto, il trentacinquenne sarebbe rimasto vittima di un pestaggio da parte di alcuni agenti della polizia ... Secondo msn.com