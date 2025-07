i robinson ecco il cast della storica serie tv

“ I Robinson ” (titolo originale The Cosby Show ) è una delle serie TV più amate e iconiche degli anni ’80 e ’90. Andata in onda dal 1984 al 1992, la sitcom statunitense raccontava la vita quotidiana della famiglia Huxtable, composta da due genitori affettuosi e cinque figli vivaci. La serie è rimasta nel cuore di milioni di telespettatori in tutto il mondo, anche grazie al carisma del cast. Considerata una delle serie tv di maggior successo della storia ha ottenuto molti premi e svariate nomination nel corso degli anni, riuscendo a vincere 6 Emmy Awards e 3 Golden Globe due dei quali riguardanti l’attore protagonista Bill Cosby. 🔗 Leggi su Lapresse.it

