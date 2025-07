I Fantastici 4 - Gli inizi la recensione | la prima famiglia Marvel è finalmente arrivata!

Con un ottimo cast e un look retrò che funziona, I Fantastici 4 - Gli inizi è un debutto che funziona per questi personaggi nell'Universo Marvel, al netto di una semplicitĂ di scrittura forse eccessiva. Il momento è giunto, i personaggi tornati a casa dopo l'acquisizione di Fox iniziano a far capolino nell'Universo Marvel dalla porta principale. E lo fanno in uno dei progetti piĂą complicati dei Marvel Studios: in primo luogo perchĂ© I Fantastici 4 erano giĂ stati adattati in passato, almeno una volta in modo disastroso, e non si potevano sbagliare questa nuova incarnazione da inserire nell'MCU; in secondo luogo perchĂ© I Fantastici 4 - Gli inizi ha assunto una ulteriore valenza da quando la produzione è iniziata a ora, ovvero sono stati caricati della responsabilitĂ di salvare la saga Marvel, che sta . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

