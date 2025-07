I Fantastici 4 | Gli Inizi dopo le prime recensioni ottiene ottimi punteggi su Rotten Tomatoes e Metacritic

Le prime recensioni del film Marvel con Vanessa Kirby e Pedro Pascal sono particolarmente positive, ecco le reazioni a I Fantastici 4: Gli inizi. Le prime recensioni del film I Fantastici 4: Gli Inizi sono state pubblicate online e il nuovo progetto Marvel sembra aver convinto i critici. Sui siti Rotten Tomatoes e Metacritic, infatti, le percentuali dei commenti positivi sono molto alte, superando altri lungometraggi tratti dai fumetti. I punteggi ottenuti dal film Marvel Il film I Fantastici 4: Gli Inizi, in poche ore, è attualmente oltre l'89% di commenti positivi su Rotten Tomatoes dopo 107 recensioni, mentre il punteggio su Metacritic è arrivato a 63% dopo 36 recensioni. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - I Fantastici 4: Gli Inizi, dopo le prime recensioni, ottiene ottimi punteggi su Rotten Tomatoes e Metacritic

In questa notizia si parla di: fantastici - inizi - prime - recensioni

I Fantastici 4: Gli Inizi, i Funko Pop! del film confermano l'apparizione del figlio di Sue e Reed - Le immagini dei Funko Pop! realizzati per il film I Fantastici 4: Gli inizi confermano la presenza nella storia di Franklin.

I Fantastici Quattro – Gli inizi: ecco le prime reazioni sui social media - I Fantastici Quattro – Gli inizi: ecco le prime reazioni sui social media Finalmente sono arrivate le reazioni dei social media su I Fantastici Quattro – Gli inizi, con i critici che hanno espresso le loro prime impressioni sul nuovo capitolo del Marvel Cinematic Universe.

I Fantastici Quattro: Gli Inizi, facciamo un tour nel Baxter Building! - I Fantastici Quattro: Gli Inizi, facciamo un tour nel Baxter Building! I Marvel Studios hanno iniziato ad alzare la posta in gioco con la campagna marketing di I Fantastici Quattro: Gli Inizi, e il Baxter Building è appena stato messo in vendita su Zillow (un’azienda statunitense che gestisce un’importante piattaforma online per il mercato immobiliare)! Con 4 camere da letto e 4 bagni, la proprietà di circa 415 metri quadrati (4.

#NEWS | Dopo il ritorno in grande stile di #Superman, tocca ora alla #Marvel prendersi la scena con I Fantastici Quattro - Gli inizi. In queste ore, è scaduto l'embargo delle prime reazioni social di chi ha potuto veder il film diretto da Matt Shakman ben prima del Vai su Facebook

I Fantastici 4: Gli Inizi, dopo le prime recensioni, ottiene ottimi punteggi su Rotten Tomatoes e Metacritic; I Fantastici 4: Gli Inizi, svelato il punteggio su Rotten Tomatoes!; I Fantastici Quattro - Gli inizi divide la critica, ma per molti è il miglior reboot Marvel.

I Fantastici 4: Gli Inizi, dopo le prime recensioni, ottiene ottimi punteggi su Rotten Tomatoes e Metacritic - Le prime recensioni del film I Fantastici 4: Gli Inizi sono state pubblicate online e il nuovo progetto Marvel sembra aver convinto i critici. Scrive msn.com

I Fantastici Quattro: Gli Inizi, recensione del film Marvel - La prima famiglia della Marvel arriva sul grande schermo con un tripudio di emozioni, paure e la consapevolezza che l'unione fa la forza. Segnala cinefilos.it