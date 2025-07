Hub cittadino del trasporto il Pd Lecco si dichiara favorevole

La Segreteria cittadina del Pd, a fronte del recente dibattito in Consiglio comunale convocato per deliberare i primi interventi necessari per realizzare un "Hub" (un efficace sistema di interscambio ferro-gomma), sottolinea quanto segue: - Apprezza il fatto che la Regione Lombardia abbia. 🔗 Leggi su Leccotoday.it