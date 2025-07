Holger Rune rinuncia a Washington per problemi alla schiena Hurkacz out da Cincinnati

Salta la presenza di Holger Rune all’ATP 500 di Washington. Il danese, che avrebbe dovuto debuttare nella notte contro il francese Alexandre Muller, è stato invece costretto a dare forfait a causa di problemi alla schiena. Per lui un gran peccato, dato che contava su questo evento per potersi mettere in luce in vista dell’accoppiata Toronto-Cincinnati anche in virtĂą della nuova evoluzione del suo staff (Agassi e Panichi). Al suo posto un altro transalpino, Corentin Moutet, che di fatto prende il posto di Rune con tanto di bye al primo turno da lucky loser. Ed è chiaro che, quando in campo si presenta Moutet, ben difficilmente è possibile che esista la parola banalitĂ . 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Holger Rune rinuncia a Washington per problemi alla schiena. Hurkacz out da Cincinnati

