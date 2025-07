Gli amanti beccati dalla kiss cam dei Coldplay Liam Gallagher silura Chris Martin La promessa ai fan | Noi quella robaccia…

«Non ci interessa chi frequentate, o con chi siete intimi, o con chi fate l’amore. Non sono affari nostri ». Così ha esordito il frontman degli Oasis Liam Gallagher durante il concerto di sabato 19 luglio all’Heaton Park di Manchester. Difficile non pensare che questa sia una frecciatina ai Coldplay e alla scelta della band di utilizzare una kiss cam durante il loro show. Scelta molto discussa, dopo che sul maxischermo sono state proiettate le immagini dell’amministratore delegato di Astronomer,  Andy Byron e della sua amante Kristin Cabot. Liam Gallagher ha tenuto a rassicurare subito il proprio pubblico: «Non preoccupatevi, noi non abbiamo quella robaccia delle telecamere dei Coldplay». 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: coldplay - liam - gallagher - amanti

Al concerto degli Oasis si può tradire, Liam contro i Coldplay: “Fate quello che volete, non ci sono KissCam” - Gli Oasis hanno tranquillizzato i fan sul fare quello che vogliono al concerto, criticando i Coldplay e gli schermi che hanno ripreso la coppia formata da Andy Byron e Kristin Cabot: "Fate quello che vi pare, non abbiamo le loro telecamere".

Liam Gallagher e la battuta sui Coldplay e i tradimenti: «Tranquilli, non ci importa con chi vi state divertendo, qui non ci sono telecamere ficcanaso» - La battuta del frontman degli Oasis è una risposta al video virale che mostra il presunto tradimento in diretta del Ceo di Astronomer Andy Byron con la sua responsabile delle risorse umane Kristin Cabot, entrambi sposati

Liam Gallagher, il ‘dissing’ ai Coldplay: “Tranquilli, da noi niente kiss cam” - (Adnkronos) – "Non preoccupatevi, noi non abbiamo quella robaccia delle telecamere dei Coldplay". Queste le parole di Liam Gallagher, frontman degli Oasis, che pubblicamente ha lanciato una frecciata alla band statunitense, dopo il caso che ha coinvolto Andy Byron e Kristin Cabot, i due dirigenti della società Astronemer, accidentalmente ripresi sul maxi schermo del concerto […] L'articolo Liam Gallagher, il ‘dissing’ ai Coldplay: “Tranquilli, da noi niente kiss cam” proviene da Webmagazine24.

Liam Gallagher degli Oasis e il "dissing" contro i Coldplay e le kiss cam ai concerti: «Al nostro non ci sono, baciate chi volete» Vai su Facebook

Gli amanti beccati dalla kiss cam dei Coldplay, Liam Gallagher silura Chris Martin. La promessa ai fan: «Noi quella robaccia...; Kiss cam, Liam Gallagher contro i Coldplay: State tranquilli, non ci interessa con chi ve la fate; Oasis vs Coldplay, Liam Gallagher: Piccioncini tranquilli, non abbiamo nessuna fott...ma kiss cam.

Oasis vs Coldplay, Liam Gallagher: "Piccioncini tranquilli, non abbiamo nessuna fott...ma kiss cam" - Liam Gallagher torna sul video della coppia di amanti resa ormai famosa dalla telecamera dei Coldplay durante un concerto a Boston: Andy Byron e Kristin ... Segnala repubblica.it

Oasis, Liam Gallagher contro i Coldplay: «Tranquilli qui niente kiss cam, è una robaccia sgradevole. Non ci importa chi vi sc*pate» - Due tra le band più famose del pianeta, i Coldplay e gli Oasis, sono finite al centro del dibattito sui social per un nuovo dissing che li vede protagonisti. Riporta leggo.it