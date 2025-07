Bologna, 22 luglio 2025 – C’è chi parla già di “un nuovo caso Besta ”. Chi ci va più cauto e invita al dialogo, per non rivivere gli scontri violenti di un anno fa al parco Don Bosco. Chi continua a ripetere come non si tratti di “una privatizzazione”, ma di una riqualificazione. Gli occhi di Bologna però tornano puntati sugli alberi, questa volta quelli nel giardino Tullio Contiero – noto come il ‘San Leonardo’ –, dove da giorni è partito il cantiere per ‘allargare’ la Johns Hopkins University e dove, nel frattempo, i comitati (e qualche antagonista) hanno già cominciato a far sentire la propria voce presidiando l’intervento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Giardino San Leonardo, Blitz saltato e polemiche. Celli: “Come le ‘Besta’”