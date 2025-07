Gergiev resta in Russia | polemiche e imbarazzi

Dopo le aspre polemiche dei giorni scorsi l’epilogo era giĂ scritto o almeno prevedibile: non ci sarĂ il concerto alla reggia di Caserta dell’Orchestra Filarmonica del Teatro Verdi di Salerno . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Gergiev resta in Russia: polemiche e imbarazzi

“Alla Reggia di Caserta un fiancheggiatore di Putin”, polemiche per l’arrivo del direttore d’orchestra Valery Gergiev - L’eurodeputata PD Pina Picierno ha chiesto la cancellazione dell’evento. A Caserta, Gergiev dirigerà l’Orchestra Filarmonica del Teatro Verdi di Salerno

Polemiche in Italia per un invito al direttore d’orchestra russo Valerij Gergiev - Il 15 luglio il ministro della cultura italiano Giuli e la vedova dell’oppositore russo Navalnyj hanno criticato l’invito rivolto al direttore d’orchestra russo Valerij Gergiev, grande sostenitore di Putin, a esibirsi vicino a Napoli.

Polemiche su Gergiev, De Luca posta video con iniziative di pace - Tempo di lettura: 2 minuti Un video che inizia con la scritta “Cessate il fuoco” e che mostra le tante iniziative contro le guerre in Ucraina e a Gaza del presidente della Regione della Campania Vincenzo De Luca: il governatore lo ha pubblicato sul suo profilo Facebook, nei giorni in cui non si placa la polemica sull’esibizione prevista alla Reggia di Caserta, organizzata dalla Regione, del direttore d’orchestra russo Valerij Abisalovic Gergiev, amico di Putin.

Annullato il concerto di Gergiev alla Reggia di Caserta La direzione della Reggia di Caserta ha disposto l'annullamento del concerto sinfonico diretto da Valery Gergiev, previsto il prossimo 27 luglio nel cortile del Complesso Vanvitelliano. La presenza del dir Vai su Facebook

L'ambasciata russa su Gergiev: "In campo forze distruttive per dividere Italia e Russia" - â€śÈ l’Italia a perdere di credibilità” tuona Alexey Paramonov in merito all’annullamento del concerto del direttore ... Come scrive huffingtonpost.it

Reggia di Caserta cancella il concerto di Gergiev: polemiche e reazioni a catena - Dopo settimane di polemiche, la direzione del Complesso vanvitelliano ha annunciato con un ... Da cronachedellacampania.it