Gaza Salvini riceve il premio Italia-Israele L' Intergruppo per la pace in Palestina | Vergogna

L'ambasciatore israeliano a Roma: «Ha preso posizioni coraggiose e spesso di rottura». Il vicepremier: sul cessate il fuoco la scelta è solo di Hamas. La protesta: grave che la cerimonia sia avvenuta alla Camera. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Gaza, Salvini riceve il premio Italia-Israele. L'Intergruppo per la pace in Palestina: «Vergogna»

L’altro augurio di morte del prof Addeo, spunta un post su Gaza contro i figli di Meloni, Salvini e Tajani - Sarebbe stato solo un «gesto di impulso» secondo Stefano Addeo a proposito del post in cui augurava la morte della figlia di Giorgia Meloni, come quella di Martina Carbonaro ad Afragola.

Rende. Protesta contro Salvini: “Complicità del governo italiano nella strage a Gaza” - Il Coordinamento Unical per la Palestina ha inscenato una contestazione nei confronti del Ministro Matteo Salvini in occasione della sua visita a Cosenza, denunciando il silenzio del governo Meloni sulla crisi umanitaria in corso a Gaza.

Salvini non risponde su Netanyahu e tira in ballo l’attentato di Washington: “Gaza? Uccisi due ebrei stanotte” - “È incredibile che nel nome dell’antisemitismo si uccida ancora per strada nel 2025”. A chi gli chiedeva conto del silenzio del governo sul massacro che l’esercito di Netanyahu sta conducendo a Gaza, Matteo Salvini ha risposto così, chiamando in causa l’attentato di Washington, dove un uomo ha sparato contro due membri dell’ambasciata israeliana gridando “Free Palestine”.

