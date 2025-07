Gaza attacco sugli sfollati | 12 morti Colpita residenza Oms

La guerra in Medio Oriente. Nuovi attacchi israeliani nella Striscia di Gaza: colpiti sfollati e personale dell’organizzazione mondiale della sanitĂ . Servizio di Maurizio Di Schino. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Gaza, attacco sugli sfollati: 12 morti. Colpita residenza Oms

Gaza: colpite tende di sfollati, almeno 16 morti - Attacchi israeliani a Gaza colpiscono aree con sfollati: 13 vittime nel Beach Camp, danni anche a strutture ONU a Deir al-Balah.

Israele: la maggior parte degli abitanti di Gaza saranno sfollati - Roma, 5 mag. (askanews) - L'estensione dell'offensiva militare sulla Striscia di Gaza annunciata da Israele, dopo l'approvazione del nuovo piano, richiederĂ lo sfollamento interno della "maggior parte" dei palestinesi dal territorio, ha dichiarato il portavoce dell'esercito israeliano, il generale di brigata Effi Defrin.

Gaza, Idf bombarda anche le "zone sicure", missili israeliani sulle tende per gli sfollati a Khan Younis e al-Mawasi, 8 morti - VIDEO - L'esercito israeliano ha bombardato le "zone sicure" di Khan Younis e al-Mawasi, nella parte meridionale della Striscia L'Idf ha bombardato nuovamente la Striscia di Gaza.

Gaza, oggi 43 morti. Colpite tende di sfollati. Onu, in due mesi uccisi in mille in cerca di cibo - Media, il bilancio dei morti a Gaza oggi sale a 43; Gaza, Israele lancia attacco aereo e terrestre. Fuoco su campo sfollati: almeno 13 morti; Israele colpisce Onu a Deir al-Balah, strage tra sfollati a Gaza City.

Gaza, attacco israeliano contro le tende degli sfollati: il bilancio è drammatico - Sfollati palestinesi sono stati colpiti nel sonno da un attacco di carri armati israeliani che hanno aperto il fuoco, causando numerosi morti e feriti. Secondo notizie.it

Guerra Israele Siria, Idf avanza nella Striscia. A Gaza City colpite tende sfollati. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Israele Siria, Idf avanza nella Striscia. Lo riporta tg24.sky.it