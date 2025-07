Gaza allo stremo | La fame vive con noi L’appello urgente di ActionAid

La situazione è allarmante. Con la fame che ha raggiunto livelli catastrofici in tutta la Striscia di Gaza, ActionAid lancia un appello urgente per garantire un accesso umanitario pieno, immediato e senza ostacoli. L’organizzazione chiede la distribuzione su larga scala degli aiuti attraverso le Nazioni Unite – inclusa l’UNRWA – e le agenzie umanitarie con esperienza comprovata e capacità di risposta. Nonostante l’emergenza estrema, lo staff di ActionAid e i partner locali continuano a sostenere le comunità, pur vivendo essi stessi condizioni drammatiche. “Non esiste parola, nemmeno nel ricco vocabolario della lingua araba, che possa descrivere l’orrore che stiamo vivendo. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Gaza allo stremo: “La fame vive con noi”. L’appello urgente di ActionAid

L'incitamento di Israele al genocidio a Gaza diventa mainstream, è permesso uccidere e far morire di fame un intero popolo - Il discorso sul genocidio si è diffuso in tutti gli studi televisivi come un discorso legittimo, il parlamentare del Likud, Moshe Saada, ha proclamato sul canale Canale 14 di essere "interessato" a far morire di fame un'intera nazione: "Sì, farò morire di fame gli abitanti di Gaza, sì, questo è un n

Perché a Gaza (nel silenzio) si muore di fame, a rischio 71mila bambini e 17mila mamme: “A breve verrà dichiarata la carestia” - “Le famiglie di Gaza stanno morendo di fame mentre il cibo di cui hanno bisogno è fermo al confine. Non possiamo farglielo arrivare a causa del divieto totale di aiuti umanitari”.

A Gaza si muore di fame e in Europa di cautela - Mentre Israele approva l’occupazione totale della Striscia di Gaza, il governo Netanyahu discute se far entrare o meno i camion con farina e medicine.

"Ci rifiutiamo di vederli morire." Con queste parole, l'Agence France-Presse (AFP) lancia un appello urgente per i suoi giornalisti nella Striscia di Gaza, oggi esposti al rischio concreto di morire di fame. È una situazione senza precedenti nella storia dell'agenzi

Gaza, l'appello dell'Italia e altri 24 Paesi: 'La guerra deve finire ora' DIRETTA; Striscia di Gaza: fame o proiettili; ActionAid: “Gaza in crisi profonda. L’organizzazione accusa Israele di usare la fame come arma”.

Gaza, i giornalisti dell'Afp: "I nostri colleghi non lavorano più per la fame. Ci rifiutiamo di vederli morire così" - Due giorni fa alcuni giornalisti palestinesi di Gaza hanno diffuso un video per mostrare tutto quello che gli era rimasto da mangiare.

Offensiva di terra a Gaza, i tank a Deir al-Balah - Fonti mediche, 19 palestinesi morti di fame in 24 ore.