Gabriele Corsi abdica da Domenica in passa la linea Venier | cosa avevano detto il 27 giugno e le stonature

Corsi passa dalla più ‘grande occasione della vita’ all’incompatibilità con altri progetti. Alla fine fa Gabriele Corsi fa un passo indietro e ne esce a testa alta rispetto a tanti protagonisti di una vicenda gestita male dalla Rai: non condurrà Domenica In. Mara Venier aveva prima ingoiato il rospo senza batter ciglia ma negli ultimi giorni sembra avesse manifestato la propria insofferenza ai vertici di viale Mazzini. La Rai ha recepito ed alla fine ha trovato la formula giusta con il volto dell’Eurovision che ha deciso di rinunciare allo storico programma di Rai 1. Solo tre settimane fa, durante una diretta su Rai1 con Mara Venier, Corsi aveva definito questa occasione “una delle più grandi gioie professionali” della sua carriera. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Gabriele Corsi abdica da Domenica in, passa la linea Venier: cosa avevano detto il 27 giugno e le stonature

