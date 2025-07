Futuro in politica per la figlia di Milly Carlucci? Le pillole del giorno

A destra se ne parla: figli di personaggi famosi crescono, e sono pronti per entrare in politica. Magari alle prossime elezioni. No, non stiamo parlando di Pier Silvio Berlusconi e della sua tentazione del predellino. Martedì, per esempio, gli occhi sono puntati su Palazzo Madama, dove è in programma la presentazione del disegno di legge “delega al governo per l’istituzione delle comunitĂ estive e misure di sostegno per le famiglie”. Chi ci sarĂ ? Tanti esponenti di Fratelli d’Italia, come Lavinia Mennuni, componente della commissione Infanzia e adolescenza, e Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera dei Deputati. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Futuro in politica per la figlia di Milly Carlucci? Le pillole del giorno

Minacce a figlia, Meloni: politica si unisca contro clima violento - Roma, 31 mag. (askanews) – “Questo non è scontro politico. Non è nemmeno rabbia. E’ qualcosa di più oscuro, che racconta un clima malato, un odio ideologico in cui tutto sembra lecito, anche augurare la morte a un figlio per colpire un genitore”.

Minacce alla figlia, Meloni: «Clima malato, la politica dovrebbe sapersi unire». Ma i leader dell’opposizione sono ancora distratti - «Esistono confini che non devono essere superati mai. E difenderli è una responsabilità che va oltre ogni appartenenza».

Meloni, minacce choc alla figlia: “Clima oscuro, tutta la politica deve condannare” - I leader e gli esponenti di centrodestra si sono uniti in un coro di sdegno e solidarietà al premier.

Gabriella Carlucci tra tv, politica, il legame con Milly e gli uomini: Alcuni non accettavano il mio lavoro; Gabriella Carlucci, da Sanremo al Parlamento e il ruolo di sindaco. L'addio alla tv: «Con Milly abbiamo deciso; Gabriella Carlucci, cosa fa oggi l’ex conduttrice e il rapporto con la sorella Milly.

Futuro in politica per la figlia di Milly Carlucci? Le pillole del giorno - Angelica Donati, brillante manager e presidente di Ance Giovani, nonché figlia di Milly Carlucci è pronta per la politica? Come scrive msn.com

Gabriella Carlucci tra tv, politica, il legame con Milly e gli uomini: "Alcuni non accettavano il mio lavoro" - Dalla tv alla politica, dal cinema internazionale alla famiglia: intervista a Gabriella Carlucci tra memoria, visione, libertà e passione ... Riporta virgilio.it