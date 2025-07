Futurama torna su Hulu con una nuova stagione ricca di colpi di scena, episodi inediti e un'inedita modalit√† di rilascio. I fan di Futurama possono iniziare il conto alla rovescia: la stagione 13 debutter√† su Hulu il 15 settembre 2025. Ma la vera novit√† √® un'altra. A differenza delle due stagioni precedenti, che erano state distribuite con cadenza settimanale, questa volta la piattaforma rilascer√† in un colpo solo tutti e dieci gli episodi. Un cambiamento significativo nella strategia di distribuzione che sembra rispondere alla crescente domanda di binge-watching da parte del pubblico. La decisione di pubblicare l'intera stagione contemporaneamente potrebbe rappresentare un test per valutare nuovi modelli di fruizione, soprattutto per serie gi√† consolidate con un fandom affezionato e attivo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Futurama 13: Hulu annuncia la data di uscita e cambia la strategia di rilascio degli episodi