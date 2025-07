Furto in parrocchia a Stradella | rubata la bici del parroco durante la notte

Pavia, 22 luglio 2025¬†‚ÄstNemmeno gli uomini di chiesa vengono risparmiati dai ladri. Succede a Stradella dove nella notte tra domenica e¬†luned√¨ 21 luglio, i ladri si sono introdotti nel cortile della parrocchia di Stradella, intitolata ai santi Nabore e Felice. ¬† L‚Äôincursione¬†. ¬† L√¨ hanno¬†tagliato la rete metallica di recinzione¬†e sono poi entrati in un locale adibito a magazzino, dove era custodita la bicicletta del parroco, che hanno portato via. Il furto, messo a segno nell'arco della nottata, √® stato scoperto solo al mattino, quando il prete¬†√® poi andato alla locale Stazione dei carabinieri a sporgere la denuncia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it ¬© Ilgiorno.it - Furto in parrocchia a Stradella: rubata la bici del parroco durante la notte

In questa notizia si parla di: stradella - furto - parrocchia - parroco

