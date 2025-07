Fratellini dispersi al mercato | momenti di angoscia poi il ritrovamento dei carabinieri

Si chiude con i bimbi in braccio ai carabinieri ed il sorriso finalmente dopo le lacrime e lo spavento. È accaduto questa mattina nel mercato di Fra di via Piave, dove due fratellini, il più grande affetto da sindrome autistica ed il più piccolo di due anni mano nella mano si sono allontanati dalla mamma e si sono persi mentre erano in giro all'interno del mercato di via  Piave.  Quando i due fratellini si sono resi conto di non ritrovare più la strada, sono scoppiati a piangere all'altezza della clinica Tortorella.  Qui,  nel frattempo sono stati individuati e rintracciati dai carabinieri del nucleo radiomobile della stazione di Fratte.

In questa notizia si parla di: carabinieri - mercato - fratellini - dispersi

