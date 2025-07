Firenze Jazz Festival 2025

Oltre 100 artiste e artisti coinvolti, 16 giorni di programmazione, 9 location, piĂą di 30 appuntamenti in programma: dal 2 al 14 settembre 2025 (e in altre date “extra”) il Firenze Jazz Festival torna con una nona edizione che segna un nuovo passo avanti nel suo percorso di crescita. Sostenuto da. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Firenze Jazz Festival 2025: dal 2 al 14 settembre torna uno degli appuntamenti musicali più attesi dell’anno - Concerti all’Anfiteatro delle Cascine, Villa Bardini, Forte Belvedere e Parco Mediceo di Pratolino. Tra gli ospiti Alfa Mist, Planet Funk, Alabaster DePlume, David Krakauer, Eleonora Strino e Silvia Bolognesi.

Valdarno Jazz 2025: quattro concerti d’autore tra Firenze e Arezzo, con Steve Coleman come ospite d’eccezione - Dal 15 luglio al 12 agosto torna la storica rassegna con grandi nomi del jazz internazionale e progetti originali italiani.

Torna Valdarno Jazz, quattro concerti tra Firenze e Arezzo e Steve Coleman ospite speciale - Firenze, 9 luglio 2025 - Torna Valdarno Jazz, la rassegna che porta nel territorio tra Firenze e Arezzo le star del jazz internazionale insieme ai talenti del panorama italiano.

"Ci si potrebbe chiedere cosa leghi i a un Festival Jazz... In realtà , moltissime cose" – dice Alex Neri, fondatore e membro di Planet Funk –. "Il Firenze Jazz Festival è noto per l'apertura alle contaminazioni sonore, ed è proprio da questa libert

