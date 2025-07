Fiorentina Il Colpo di Mezzanotte - Non solo Sohm spunta un nome nuovo a centrocampo

Firenze, 22 luglio 2025 - Prima di affondare i colpi sul mercato in entrata, la Fiorentina deve sfoltire la rosa. Due nomi in cima alla lista degli esuberi: M'Bala Nzola e Jonathan Ikoné. Il direttore sportivo Daniele Pradè sta cercando una sistemazione per entrambi, con l'obiettivo di liberare spazio e risorse. Nzola è molto richiesto in prestito: Pisa, Genoa e Parma hanno manifestato interesse. Proprio col Parma, tra l'altro, si è discusso anche del centrocampista Sohm di cui parleremo più avanti. Ancora più complicata la posizione di Ikoné: su di lui ci sono il solito Pisa, Cremonese e Torino — quest'ultimo tornato alla carica nelle ultime ore.

