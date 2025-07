Film del 2025 capace di superare il colosso da 1,9 miliardi di dollari al box office

Nel panorama cinematografico del 2025, un solo film si distingue come possibile detentore del record di incassi, superando i 1,9 miliardi di dollari. Mentre il film d'animazione statunitense Lilo & Stitch ha recentemente raggiunto la soglia del miliardo di dollari, la produzione cinese Ne Zha 2 si conferma come il maggior successo dell'anno in termini di incassi globali. Con oltre 2,2 miliardi di dollari, questo titolo ha stabilito nuovi primati sia a livello nazionale che internazionale. ne zha 2: record di incassi e trionfo mondiale. Ne Zha 2 ha infranto numerosi record al botteghino. È diventato il film con il più alto incasso in un singolo mercato e ha raggiunto traguardi storici come il più grande risultato per un film d'animazione e per un lungometraggio non in lingua inglese.

