Festival delle Ville Vesuviane ultima settimana di spettacoli

NAPOLI – Tra cortili di tufo, loggiati in penombra e giardini odorosi di limoni, il Festival delle Ville Vesuviane 2025 si prepara a vivere la sua ultima, intensissima settimana di programmazione. Una chiusura all’altezza del successo riscosso in questa 36ÂŞ edizione, dove l’arte ha saputo fondersi con l’eleganza senza tempo delle ville del Miglio d’Oro, offrendo al pubblico un’esperienza che è andata ben oltre lo spettacolo. Applausi sinceri, occhi lucidi, partecipazione vera: così il pubblico ha vissuto le serate appena trascorse, segnate da un caleidoscopio di emozioni, tra musica, teatro e danza. 🔗 Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - Festival delle Ville Vesuviane, ultima settimana di spettacoli

In questa notizia si parla di: festival - ville - vesuviane - ultima

“FAI UN GIRO IN VILLA – Ville e Oltre”: Il Festival del FAI Giovani Veneto tra arte, natura e cultura - Riparte in Veneto, carico di novità , nei mesi di maggio e giugno, “FAI UN GIRO IN VILLA – Ville e Oltre”, Festival Laboratorio del Vivere la Villa Veneta organizzato dai Gruppi FAI Giovani della regione in collaborazione con la Presidenza FAI Veneto.

Monte Sporno Festival il 14 giugno: visita a ville storiche e degustazioni di aceto e parmigiano - Sabato 14 giugno il Monte Sporno Festival si fa più gustoso che mai. Dopo le prime escursioni nella natura, il quarto appuntamento del festival unirà interesse storico e gastronomico.

Presentato a Villa Campolieto il XXXVI Festival delle Ville Vesuviane - Presentato il ricco calendario del Festival delle Ville Vesuviane – “L’età del Miglio d’Oro – Radici e Identità ” in programma dal 4 al 27 luglio 2025.

SABATO ? 21:00 FESTIVAL DELLE VILLE VESUVIANE PEPPE BARRA in concerto BIGLIETTI disponibili online e nei punti vendita del circuito Etes.it Biglietteria fisica in sede dalle ore 18:00 ...................................................................................................................... Vai su Facebook

Festival Ville Vesuviane: ecco gli ultimi appuntamenti https://laprovinciaonline.info/festival-ville-vesuviane-ecco-gli-ultimi-appuntamenti/… Vai su X

Festival delle Ville Vesuviane: l'incanto dell'ultima settimana di spettacoli; Con Mario Biondi al via Festival delle Ville Vesuviane; Tra musica, teatro e nobili architetture riparte il Festival delle Ville Vesuviane.

Festival delle Ville Vesuviane: la programmazione dell'ultima settimana - Tra cortili di tufo, loggiati in penombra e giardini odorosi di limoni, il Festival delle Ville Vesuviane 2025 si prepara a vivere la sua ultima, intensissima settimana di programmazione. Lo riporta ilmattino.it

Festival delle Ville Vesuviane: l’incanto dell’ultima settimana di spettacoli - Tra cortili di tufo, loggiati in penombra e giardini odorosi di limoni, il Festival delle Ville Vesuviane 2025 si prepara a vivere la sua ultima, intensissima ... Da 2anews.it