Festival del Cinema di Venezia 2025 annunciati tutti i film in concorso e fuori concorso

Il direttore artistico della Mostra del Cinema di Venezia 2025, Alberto Barbera, ha svelato il programma completo delle pellicole che si contenderanno il Leone d’Oro durante la prossima 82a edizione della manifestazione. Sul lido arriveranno gli attesissimi nuovi film di Kathryn Bigelow, Guillermo Del Toro, Noah Baumbach, Mona Fastvold, Luca Guadagnino, Yorgos Lanthimos, Olivier Assayas, Park Chan-wook, Benny Safdie. I film da grandi nomi in anteprima a Venezia sono “The Smashing Machine” di Safdie, con Dwayne Johnson nel ruolo del due volte campione dei pesi massimi UFC Mark Kerr ed Emily Blunt in quello di sua moglie Dawn; “Bugonia” di Focus Features, l’ultima collaborazione tra Yorgos Lanthimos ed Emma Stone, che avevano partecipato al festival nel 2023 con il film premio Oscar “Poor Things”; e il dramma psicologico di Luca Guadagnino “After the Hunt” con Julia Roberts, Andrew Garfield e Ayo Edebiri. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Festival del Cinema di Venezia 2025, annunciati tutti i film in concorso e fuori concorso

In questa notizia si parla di: concorso - venezia - film - cinema

Venezia 82: svelate le giurie del Concorso, di Orizzonti e delle altre sezioni - Venezia 82: svelate le giurie del Concorso, di Orizzonti e delle altre sezioni È stata svelata la giuria internazionale completa per la Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia 82.

La Grazia di Paolo Sorrentino apre in Concorso il Festival di Venezia 2025 - La Grazia di Paolo Sorrentino apre in Concorso il Festival di Venezia 2025 La Grazia di Paolo Sorrentino, una storia d’amore che vede nuovamente il regista dirigere Toni Servillo, è stato scelto come film d’apertura della prossima Mostra del Cinema di Venezia.

Venezia 82: svelata le giurie del Concorso, di Orizzonti e delle altre sezioni - Venezia 82: svelata le giurie del Concorso, di Orizzonti e delle altre sezioni È stata svelata la giuria internazionale completa per la Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia 82.

Mostra del cinema Venezia 2025, ecco il programma: 5 film italiani in concorso L'edizione numero 82 al via il 27 agosto, tante le star in arrivo al Lido. Tutte le news dalla conferenza di presentazione https://lapresse.it/spettacoli/cinema/2025/07/22/mostra-del-ci Vai su X

La storia di una donna decisa a riprendere in mano il proprio destino. “Vera sogna il mare”, un film di Kaltrina Krasniqi presentato in concorso nella sezione Orizzonti durante Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, dal 24 luglio al #cinema #biennalev Vai su Facebook

Biennale Cinema 2025 | Selezione ufficiale; Mostra del cinema di Venezia 2025, ecco tutti i film in programma; Tutti i film in concorso all’82esima Mostra del cinema di Venezia.

Tutti i film in concorso all’82esima Mostra del cinema di Venezia - Sono stati annunciati i 23 film che parteciperanno in concorso all’82esima Mostra del cinema di Venezia, in programma dal 27 agosto al 6 settembre 2025. Da ilpost.it

Cinema: Cinque film italiani in concorso alla Mostra di Venezia - Sono cinque i film italiani in concorso all'82/a Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, in programma dal 27 agosto al 6 settembre. Lo riporta ansa.it