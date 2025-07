Fermare il genocidio in Palestina la Cgil di Agrigento avvia una raccolta di fondi

Una raccolta di fondi per inviare degli aiuti umanitari a favore della popolazione palestinese. L'iniziativa è della Cgil di Agrigento che "esprime la propria ferma e incondizionata condanna per quanto sta accadendo in Palestina, dove è in corso un vero e proprio genocidio ai danni della. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

In questa notizia si parla di: genocidio - palestina - cgil - agrigento

Berlino, bambino di 10 anni con bandiera della Palestina inseguito e "preso in custodia" dalla polizia, manifestava contro il genocidio a Gaza - VIDEO - Stando a quanto riportato da alcune ricostruzioni, il bambino non aveva offeso nessuno. Gli agenti hanno sostenuto di averlo fermato perché era rimasto solo in una manifestazione dove "erano stati commessi reati", tra i quali "danni alla proprietà , lesioni personali e esposizione di simboli di organ

Fratoianni: Chi non ne può più del genocidio a Gaza appenda bandiera Palestina alla finestra - (Agenzia Vista) Roma, 14 maggio 2025 "Chiediamo a tutti i cittadini che non ne possono più del genocidio in corso a Gaza di appendere un bandiera della Palestina alla finestra, un gesto semplice per dire che il popolo italiano non è indifferente", così Fratoianni di Avs in una dichiarazione a Montecitorio.

“Meloni vigliacca, si volta di fronte al genocidio in Palestina”: Di Battista al vetriolo al Salone del libro di Torino - “Meloni è diventata un’oscena conformista, una vigliacca, si volta dall’altra parte di fronte al genocidio in Palestina”.

Fermare il genocidio in Palestina, la Cgil di Agrigento avvia una raccolta di fondi; Cgil, anche da Cesena alla manifestazione nazionale di Roma: No al riarmo, no al genocidio in Palestina.

Ricci, da Napoli urlo contro il massacro in Palestina - CGIL Napoli e ... - Contro il massacro che sta avvenendo in Palestina, con un popolo affamato, senza assistenza sanitaria, 70mila morti ... Come scrive ansa.it

'Contro genocidio in Palestina' studenti occupano liceo a Genova - Hanno scelto di occupare il liceo per dare un segnale forte "contro il genocidio in Palestina", ma anche per protestare contro le scelte del governo in tema di economia e istruzione. Si legge su ansa.it