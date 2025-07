Femminicidio-suicidio a Pisa | spara alla compagna chiama il 112 e poi si uccide

Femminicidio-suicidio a Pisa. Stando a quanto si apprende, un uomo ha sparato alla compagna e poi si è tolto la vita. Le vittime sarebbero Alessandro Gazzoli, 50 anni, e Samantha Del Grappa, 44. Prima di uccidersi il 50enne ha chiamato i familiari e il 112 per comunicare il gesto. Sul luogo dove è avvenuta la tragedia è intervenuta la Polizia con la scientifica. Si indaga sull'accaduto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

De Maria, femminicidio e suicidio choc. Forza Italia attacca la magistratura: “Valutazioni sbagliate sui permessi” - Milano – Il femminicidio  di Chamila Dona Arachchilage Wijesuriya da parte di Emanuele De Maria, poi suicida lanciandosi dalle terrazza del Duomo di Milano, pone interrogativi sui permessi concessi ai detenuti.

“La morte di Daniela Gaiani non fu suicidio ma femminicidio”: l’11 giugno la decisione del gup sul marito - “Non fu suicidio ma femminicidio “. Svolta nell’indagine sulla morte di Daniela Gaiani, la donna trovata senza vita sul suo letto il 5 settembre 2021 a Castello d’Argile, un comune della provincia di Bologna.

Femminicidio fatto passare per suicidio, chiesti 24 anni - Il pubblico ministero Marcello Maresca ha chiesto la condanna a 24 anni nei confronti di Ahmed Mustak, il 44enne accusato di aver ucciso la moglie Sharmin Sultana a marzo 2023 a Genova, nel quartiere di Sestri Ponente.

