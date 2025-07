Fedez contro Sala l'attacco social | Ha le mani pulite nella città di Mani Pulite Freud avrebbe da ridire

Sala ha annunciato di voler proseguire con il mandato di primo cittadino affermando di avere "le mani pulite" in relazione alle indagini scaturite dall'inchiesta sull'urbanistica. L'attacco social di Fedez parte proprio da questa affermazione: "Ha le mani pulite nella città di Mani Pulite, Freud avrebbe da ridire". 🔗 Leggi su Fanpage.it

“Milano apripista del peggio. È una ‘mani pulite’ dell’urbanistica”: Barbacetto porta Contro Milano al Salone del libro di Torino - “Milano è stata apripista del peggio sull’urbanistica, è un metodo che si sta facendo in tante altre città”.

Giampiero Borghini, sindaco di Milano nel 1992: “Sala incorruttibile. L’inchiesta? Non è Mani Pulite” - Milano, 18 luglio 2025 – Giampiero Borghini, a Milano c’è chi dice che la maxinchiesta sull’urbanistica sia ‘peggio di Tangentopoli’.

“Ho le mani pulite”, “Io ci sono”, “l'esempio di mio padre”: il discorso di Sala in cinque punti - Mezz’ora, 30 minuti esatti di discorso. Il sindaco lo aveva annunciato all'Aula prendendo la parola in avvio di seduta: «Non potrò essere breve e me ne scuso»

