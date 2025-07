Fabrizio Corona Sbugiarda Temptation Island | Intervengono i Protagonisti del Reality!

Fabrizio Corona racconta manipolazioni, strategie e parallelismi con i social: perché Temptation Island è più che un semplice reality. Ecco cosa sta succedendo. Fabrizio Corona riaccende i riflettori, come solo lui sa fare. Con il nuovo podcast Falsissimo, l’ex re dei paparazzi torna protagonista, regalando scoop a ritmo serrato. Ieri, 21 luglio, ha pubblicato la puntata che indaga sul presunto tradimento di Raoul Bova con Rocío Muñoz Morales. Ma il vero colpo di scena arriva subito: Corona prende come spunto la vicenda – sì, di gossip – per raccontare qualcosa di più ampio. Introduce Temptation Island, il reality estivo più seguito, e rivela cosa si nasconde dietro le quinte. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv © Gossipnews.tv - Fabrizio Corona Sbugiarda Temptation Island: Intervengono i Protagonisti del Reality!

