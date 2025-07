Ex Safilo una bomba ecologica sul lago di Garlate | sarcofago come a Chernobyl

Vercurago (Lecco), 22 luglio 2025 – Un sarcofago per sigillare la terra dei fuochi di Vercurago. La fabbrica dove si producevano acceleranti per la vulcanizzazione della gomma e amianto non c’è più. Veleni e polveri killer però sono rimasti. È l’area della ex Safilo di Vercurago, una terra dei fuochi sul lago di Garlate di 40mila metri quadrati: idrocarburi, metalli pesanti, sostanze cancerogene, amianto. È un “sito orfano “, come si indica in gergo, senza colpevoli né responsabili per il disastro ambientale provocato e senza nessuno che abbia pagato per porvi rimedio. E infatti, a distanza di decenni, la bomba ecologica e sanitaria è ancora lì, innescata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

