Ex Ilva | Salis Ho chiesto al Ministero di spiegare l' impatto del forno elettrico alla città

"Abbiamo fatto una call insieme al presidente della Regione Marco Bucci e al ministro Adolfo Urso. In realtĂ non ci sono novitĂ , nel senso che finchĂ© non ci sarĂ , intanto chiarezza su quello che succederĂ a Taranto col consiglio comunale di fine luglio, poi ovviamente verrĂ presentato un piano il. 🔗 Leggi su Genovatoday.it