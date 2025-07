Eventi estremi l’esperta di prevenzione | Non possiamo aspettare le istituzioni metterci in salvo dipende anche da noi

“Rispetto ai rischi degli eventi estremi non possiamo più essere fatalisti. Né sperare che sia solo lo Stato a proteggerci. Come cittadini, oggi uno dei nostri primi doveri è informarci ed essere consapevoli dei pericoli”. Giuliana D’Addezio è presidente del Centro Alfredo Rampi, associazione riconosciuta dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, dalla Regione Lazio e da Roma Capitale, nata nel 1981 dopo il tragico evento di Vermicino. “Il nostro Centro”, spiega, “si dedica alla promozione della cultura della sicurezza, della protezione civile, della salvaguardia ambientale, dell’educazione alla protezione dei rischi, infine del soccorso tecnico ma anche psicologico nelle emergenze”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Eventi estremi, l’esperta di prevenzione: “Non possiamo aspettare le istituzioni, metterci in salvo dipende anche da noi”

