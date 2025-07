Europeo femminile Italia ko 2-1 dopo i supplementari Inghilterra in finale

(Adnkronos) – L'Inghilterra è la prima finalista del campionato europeo di calcio femminile grazie al successo in rimonta e ai supplementari per 2-1 sull'Italia. Al vantaggio azzurro di Bonansea al 33' rispondono Agyemang al 96' e Kelly al 119'.  —[email protected] (Web Info). 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: europeo - femminile - italia - supplementari

