Con una doppietta da sogno Cristiana Girelli ha trascinato l' Italia femminile alla storica semifinale degli Europei, in programma stasera contro l'Inghilterra. A 35 anni non è solo leader e capitana, ma anche il cuore pulsante, il volto della Nazionale di Andrea Soncin. Ha superato quota 100 presenze con la maglia azzurra, segnando in ogni competizione internazionale: Europei, Mondiali, qualificazioni, tornei olimpici. È una delle migliori marcatrici della storia del calcio femminile italiano con 61 gol realizzati. Ma chi è la giocatrice simbolo dell'Italia femminile? Nata a Gavardo, in provincia di Brescia, nel 1990, Cristiana ha iniziato a calciare il pallone da bambina. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Europei 2025: chi è Cristiana Girelli la calciatrice più pagata