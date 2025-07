Euro donne Inghilterra-Italia 2-1

23.56 Azzurre beffate ai supplementari della semifinale degli Europei. Una buona Italia nel primo tempo va avanti col gol di Bonansea che controlla e fulmina Hampton su cross di Cantore (33'). Le inglesi pressano a folate, la difesa azzurra raramente soffre. Nel finale Severini si divora il gol che avrebbe chiuso i conti.Lunghissimo recuper, al 96' Agyemang pareggia. Overtime Traversa Agyemang (116'), poi Severini affossa Mead: Giuliani respinge il rigore di Kelly che però ribatte in rete (119') il pallone che vale la finale. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

